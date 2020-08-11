رأسية قاتلة من إيفانوفيتش تقود تشيلسى لحصد الدوري الأوروبي

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

قاد المدافع الصربى برانيسلاف إيفانوفيتش، فريقه السابق تشيلسي الإنجليزى، نحو التتويج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" في عام 2013 على حساب بنفيكا البرتغالى.

ونجح إيفانوفيتش في تسجيل هدف التتويج في الوقت القاتل عن طريق رأسية رائعة بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ليقود تشيلسي نحو الفوز بلقب اليوروباليج بعد حسم اللقاء الذى جمع بينهما على أرضية ملعب "يوهان كرويف أرينا" بهدفين مقابل هدف.

وكان التعادل الإيجابى بنتيجة 1-1 يسيطر على المباراة، بعد سجل فيرناندو توريس هدف التقدم لصالح تشيلسي ثم أدرك اوسكار كاردوزو التعادل عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يطلق إيفانوفيتش رصاصة الرحمة بكرة رأسية من ركلة ركنية سكنت شباك بنفيكا وأعلنت تشيلسي بطلا للدروي الأوروبي.