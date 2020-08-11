كونتي: هدفنا الوصول لأبعد حد في الدوري الأوروبي

أكد أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، أن فريقه يهدف الوصول إلى أبعد حد في بطولة الدوري الأوروبي، بعد تأهل النيراتزوري إلى الدور نصف النهائي من المسابقة بتحقيق فوز صعب على نظيره باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين على ملعب "إسبريت أرينا" بمدينة دوسلدروف الألمانية، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من البطولة.

وقال كونتي في تصريحاته بعد المباراة: "نحن راضون جدًا، لأنه كان أداءً جيدًا للغاية، لقد أستعدينا للمباراة بالطريقة الصحيحة، ولم ندع ليفركوزن يلعب الكرة بشكل مريح، لقد فعلنا ما عملنا عليه في التدريبات".

أضاف في تصريحات شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "كما كنت أقول دائمًا في النهاية ، كان بإمكاننا إنهاء المباراة مبكرًا والاسترخاء قليلاً، لم نسمح بفرص كثيرة على الإطلاق، لكن الحقيقة هي أننا سنحت لنا العديد من الفرص وكان يجب أن نسجل أكثر من اثنين".

تابع: "أظهر اللاعبون مدى جوعهم، ومدى تصميمهم على إثبات أن ما يفعلونه مهم، لدينا فرصة للعب نصف نهائي الدوري الأوروبي، لذا يمكننا أن نشعر بالسعادة، ولكن من الغد يجب أن نبدأ التحضير للدور نصف النهائي، نريد الوصول لأقصى حد، نريد أن نقطع كل الطرق".

ويحسم الدور ربع النهائى ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من مباراة واحدة على أرض محايدة وفقاً لقرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من أجل مبدأ تكافؤ الفرص وسرعة إنهاء الموسم الحالى من المسابقة القارية.

بهذه النتيجة يتأهل إنتر ميلان إلى الدور نصف النهائي من البطولة، لينتظر الفائز من مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني وبازل السويسري والتى ستقام مساء الثلاثاء.

ولم يتوج إنتر ميلان بأى لقب أوروبي منذ الثلاثية التاريخية عام 2010 مع البرتغالى جوزيه مورينيو.