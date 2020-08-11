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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف تحمى هاتفك الأندرويد بعد اكتشاف وجود برامج خبيثة؟

11 آب / أغسطس 2020 08:15

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يمكن لمستخدمى أجهزة "أندرويد" القلقين بشأن التطبيقات الضارة الكامنة فى هواتفهم الذكية، البحث عن 3 علامات بسيطة تدل على وجود خطأ ما، ويمكن القول إن من أسوأ الأمور التى يمكن أن تحدث لهاتف "أندرويد" الذكى، تعرّض الجهاز لبرامج خبيثة، حيث قد يكون هناك عواقب وخيمة، بما فى ذلك تسليم المعلومات الشخصية لقراصنة الإنترنت، أو إبطاء هاتفك الجديد، أو ملء التطبيقات الشرعية ونوافذ متصفح الويب بإعلانات كثيفة الموارد، لتوليد إيرادات للمحتالين الرقميين.

وكما أظهر عدد كبير من التحذيرات الأخيرة من جوجل وباحثين آخرين، تمكنت البرامج الخبيثة من التسلل إلى متجر "جوجل بلاي"، وإذا كنت لا تثق دائما فى البرنامج الموجود فى هذا المتجر الرقمى المنسق، فكيف يمكنك اكتشاف ما إذا قمت بتثبيت تطبيق به مشكلة، على جهازك؟.

وكشف فريق فى شركة Malwarebytes الأمنية، بعض العلامات الأكثر شيوعا لوجود خلل فى هاتفك:

• مشاهدة إعلانات فى كل مكان - بغض النظر عن التطبيق الذى تستخدمه.

• تثبيت تطبيق جديد، مع اختفاء الأيقونة وعدم القدرة على العثور عليه فى أى مكان فى "درج التطبيقات".

• نفاد بطارية هاتفك فجأة بسرعة أكبر من المعتاد.

واكتشفت شركة الأمان عبر الإنترنت زهاء 200 ألف حالة من البرامج الضارة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، لعملائها فى شهر مايو وحده. ثم العدد نفسه فى يونيو 2020.

وهناك بعض الأمور التى يمكنك القيام بها، لمحاولة التخلص من البرامج الخبيئة على هاتفك الذكي.

أولا - ستحتاج إلى التأكد من تحديث نظام تشغيل هاتفك الذكي. ويصنف خبراء الأمن باستمرار إصدارا حديثا من نظام التشغيل، باعتباره أحد أهم الإجراءات التى يمكنك اتخاذها لحماية جهازك وحساباتك عبر الإنترنت. وإذا كان لديك بالفعل برامج ضارة كامنة على هاتفك الذكى، فإن التحديث إلى أحدث البرامج يمكن أن يصحح نقاط الضعف - ما يؤدى إلى قطع الوصول الذى تستفيد منه البرامج الخبيثة الموجودة بالفعل على جهازك.

وبعد ذلك، ستحتاج إلى مراجعة أذونات التطبيقات المثبتة بالفعل على هاتفك الذكي.

وإذا رغبت فى إزالة تطبيق لم تعد تستخدمه، فستحتاج إلى إزالة كل الأذونات قبل حذف التطبيق. وتمنح بعض التطبيقات الضارة لنفسها امتيازات المسؤول، لذلك لا يمكن حذفها دون بضع خطوات إضافية.

وأخيرا، قد ترغب فى استخدام برامج مكافحة الفيروسات، مثل Malwarebytes أو Norton أو McAfee أو Lookout ، للبحث عن أى أمر يبدو غريبا على هاتفك الذكي.

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