وكالة الرأي الفلسطينية قسم البصمات بالمعمل الجنائي ينظم أياماً تدريبية لضباط القسم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تتفقد أعمال تنظيف وزراعة عدة شوارع رئيسة وكالة الرأي الفلسطينية شبكة المنظمات الأهلية تناقش تداعيات كورونا على الشباب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى تزور الاسير المحرر جلال عزيز وفاءاً لتضحياته وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن عن منح دراسية في المغرب وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يستقبل وفداً من قيادة حماس لمتابعة سير العملية التعليمية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يؤكد علي الشراكة المجتمعية لخدمة الطلبة والمعلمين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2582) الثلاثاء 11/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تنظم ورشة تطويرية حول قانون المساحة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: لا جدوى لوسائل ضغط الاحتلال أمام إرادة كسر حصار غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

مجمع "عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 27 ألف خدمة خلال يوليو

11 آب / أغسطس 2020 08:57

مجمع "عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 27 ألف خدمة خلال يوليو
مجمع

غزة- الرأي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية في محافظة شمال غزة 27 ألف و166 خدمة طبية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، عبر عياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع استقبل عبر مستشفياته 10494 حالة للمواطنين منهم 3957 حالة من حملة التأمينات العسكرية و6537 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير أن قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال استقبل 4752 حالة مسجل منها 238 حالة مبيت، فيما سجل قسم الأشعة في المجمع 1944 طلب اشعة مختلفة.

وأشار إلى أن قسم المختبر استقبل 14219 حالة في حين استقبل قسم الاستقبال والطواري 1539 حالة منهم 973 عسكري و566 مدني، بالإضافة إلى إجراء مستشفى الجراحة 204 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، في حين تعامل مستشفى النساء والتوليد مع 305 حالة ولادة، فيما استقبل قسم العيادات الخارجية 4068 حالة، فيما تعامل قسم الإسعاف والطواري مع 135 حالة.

ويضم مجمع كمال عدوان ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويُقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأيدي الرحيمة تختتم مشروع الأضاحي باستفادة 3 آلاف جريح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟