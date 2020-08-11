مجمع "عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 27 ألف خدمة خلال يوليو

غزة- الرأي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية في محافظة شمال غزة 27 ألف و166 خدمة طبية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، عبر عياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع استقبل عبر مستشفياته 10494 حالة للمواطنين منهم 3957 حالة من حملة التأمينات العسكرية و6537 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير أن قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال استقبل 4752 حالة مسجل منها 238 حالة مبيت، فيما سجل قسم الأشعة في المجمع 1944 طلب اشعة مختلفة.

وأشار إلى أن قسم المختبر استقبل 14219 حالة في حين استقبل قسم الاستقبال والطواري 1539 حالة منهم 973 عسكري و566 مدني، بالإضافة إلى إجراء مستشفى الجراحة 204 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، في حين تعامل مستشفى النساء والتوليد مع 305 حالة ولادة، فيما استقبل قسم العيادات الخارجية 4068 حالة، فيما تعامل قسم الإسعاف والطواري مع 135 حالة.

ويضم مجمع كمال عدوان ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويُقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.