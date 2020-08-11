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التوجيه السياسي بالشمال يُنفذ 233 نشاطاً خلال يوليو

11 آب / أغسطس 2020 08:59

التوجيه السياسي بالشمال يُنفذ 233 نشاطاً خلال يوليو
التوجيه السياسي بالشمال يُنفذ 233 نشاطاً خلال يوليو

غزة- الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة شمال غزة، 233 نشاطًا خلال شهر يوليو الماضي، تنوعت بين جولات ميدانية ومحاضرات لمنتسبي وزارة الداخلية وللموقوفين بنظارات مراكز الشرطة والنزلاء بمركز تأهيل وإصلاح الشمال، حيث استفاد من الأنشطة أكثر من 6 آلاف مواطن.

كما نظمت هيئة التوجيه السياسي شمال غزة 10 جولات ميدانية إلى الأجهزة الأمنية، وقدَّمت 30 محاضرة تدريبية للأجهزة الأمنية. بالإضافة لتنفيذ 48 نشاط علاقات عامة وزيارات، و26 لقاء تعبوي، إلى جانب المشاركة في ثلاث طوابير أركان للأجهزة الأمنية، وتنفيذ 72 جولة تعبوية للنزلاء، و38 لقاءً لشرائح المجتمع المحلي.

a4d7e2db-4d66-489c-8233-f8c5dd9755a4 108bba48-9c03-44fe-9c5b-3a1dbcbe4851 التوجيه السياسي بالشمال يُنفذ 233 نشاطاً خلال يوليو
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