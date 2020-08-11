داخلية رفح تُصدر أكثر من ألفي معاملة للمواطنين خلال يوليو

رفح- الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح - الشق المدني- 2454 معاملة للمواطنين خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، من ضمنها إنجاز 805 معاملة مواليد ووفيات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 873 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف وإنجاز 312 معاملة تصحيح معاملات بالأحوال المدنية، وإصدار 13 معاملة ملخص تسجيل سكان، بالإضافة لإتمام دائرة الجوازات 23 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.

وبيّن التقرير أن دائرة الشؤون العامة بالمديرية أصدرت 164 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 255 معاملة.