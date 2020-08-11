تعليم شرق غزة يؤكد علي الشراكة المجتمعية لخدمة الطلبة والمعلمين

غزة-الرأي

أكد أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة ، على فتح أبواب المديرية مع جميع المؤسسات المجتمع المدني لخدمة الطلبة والمعلمين .

جاء ذلك خلال استقباله وفد من الرابطة الإسلامية ضم كل من أ. طاهر السويركي مسؤول العلاقات الوطنية والإسلامية بغزة ، أ.جلال بصل مسؤول ملف المدارس في قطاع غزة ، أ. سعيد العرقان مسؤول مدير مكتب غزة في الرابطة .

وكان في استقبال الوفد أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية ، د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية .

واستعرض نور الدين الظروف التي تمر بها العملية التعليمية على مستوى المديرية، مستعرضا جملة من البرامج والمشاريع التي دأبت المديرية على تنفيذها منذ انطلاق العام الدراسي الحالي .

من جانبه، أشاد أ. بصل بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية التعليم شرق غزة للنهوض بالواقع التربوي، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي في سياق مد جسور والتعاون البنّاء بين الرابطة ومؤسسات التعليم بما يخدم الطلاب .

وفي ختام الزيارة قدّم الوفد درع الرابطة الإسلامية لمديرية التربية والتعليم، متمنيا لهم مزيداً من التوفيق في خدمة العملية التعليمية.