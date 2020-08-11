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تعليم شرق غزة يستقبل وفداً من قيادة حماس لمتابعة سير العملية التعليمية

11 آب / أغسطس 2020 09:22

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غزة-الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ،وفداً من قيادة حركة حماس بشرق غزة لمتابعة سير العملية التعليمية وتهنئتهم ببدء العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وضم الوفد الزائر د. ماهر صبرة ، د. أدهم البعلوجي ، أ هاني اسليم ، أ. محمد الدلو ،أ. محمد عزيز ، أ.هاني منيه ، أ.عبد الرحمن محيسن من المكتب الاعلامي للحركة.

وكان في استقبال الوفد أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة ، أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية ، د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، أ. وسام خليفة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام .

بدوره، رحب أ. نور الدين بالوفد الزائر ،معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، مقدماً عرضاً موجزاً عن أوضاع المديرية والأنشطة والبرامج ، إضافة والسعي الحثيث لتطوير الكوادر العاملة للارتقاء بهم نحو الأفضل لتخريج جيل طلابي واعد.

وقدم الوفد تهانيه نور الدين لتوليه مديرية الشرق متمنياً له النجاح والتقدم في خدمة العملية التعليمية،

ووعد الوفد الزائر بتقديم كل ما يستطيع لخدمة مديرية شرق غزة في سبيل خدمة الطلبة والتعليم .

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