قسم البصمات بالمعمل الجنائي ينظم أياماً تدريبية لضباط القسم

غزة-الرأي

نظم قسم البصمات بالمعمل الجنائي أياماً تدريبية لضباط قسم الأدلة الجنائية بالمحافظات .

بدوره، قال رئيس قسم البصمات الرائد ياسر عصفور : " إنه تم عقد أيام تدريبية لضباط الأدلة الجنائية حيث تم الحديث عن أهمية الإثبات الجنائي ،وأهمية رفع البصمات من مسرح الجريمة كونها من أهم ادلة الاثبات الحديثة بمسرح الجريمة والتي يهتم القضاء بها " .

وتخلل الأيام التدريبية تظهير ورفع بصمات من مسارح جريمة تدريبية من أنواع مختلفة وتحريزها وتأمين نقلها بسلام دون أي عبث.

من جانبه، شكر العقيد محمد رضوان مسير إدارة الادلة الجنائية وهندسة المتفجرات قسم البصمات على الجهود المبذولة في تطوير ورفع كفاءة الكادر الفني ،وذلك في ظل التطور الملموس لقسم البصمات للتعرف على الجناة والوصول إليهم عن طريق مضاهاة البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة مع المشتبه بهم.