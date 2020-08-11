الدفاع المدني شمال غزة يُنفذ 210 مهمات خلال يوليو

غزة- الرأي

نفذَّت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة 210 مهمات خلال شهر يوليو الماضي، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاذ وإسعاف ودورات تدريبية ومتابعة للمصانع والمنشآت.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن الدفاع المدني في محافظة الشمال أن مهام الاطفاء بلغت 43 مهمة، بينما نفذت طواقم الإنقاذ 22 مهمات إنقاذ وشملت سحب سيارة وإسناد حريق وفتح شقق مغلقة على أطفال.

وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نفذت 54 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها، مشيراً إلى أن قسم المتابعة والتفتيش نفذَّ 90 جولة تفتيش وجولات أمن وسلامة على المصانع والمنشآت والحرف بالمحافظة.