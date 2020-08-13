شرطة بلديات الوسطى ترافق بلدية دير البلح في مهمة لإزالة التعديات

الوسطى- الرأي

رافقت دائرة شرطة البلديات في المحافظة الوسطى موظفي بلدية دير البلح في مهمةٍ لإزالة التعديات في الشارع التجاري بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى .

وذكرت شرطة البلديات أنها رافقت موظفي البلدية في مهمة إزالة للتعديات عن الأرصفة وذلك لتسهيل مرور المواطنين وطلبة المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد .

وأضافت أن الحملة مستمرة حيث سيتم استكمال ازالة التعديات في الشارع الرئيسي لمدينة دير البلح من مفترق البلد إلى مفترق النخيل.

ولفتت شرطة البلديات إلى أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون ويسبب ضرراً للمواطنين ويستغل الطرقات والأرصفة العامة بشكل غير قانوني.