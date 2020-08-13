وكالة الرأي الفلسطينية سقوط صاروخ إسرائيلي على مدرسة تابعة لـ "أونروا" غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد ألعاب القوى يجرى التطبيقات العملية للدارسين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية زيدان يعلق قائمة المنبوذين الـ9 من ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية أبطال أوروبا: سان جرمان يقلب تأخره في الوقت القاتل أمام أتالانتا ويبلغ نصف النهائي وكالة الرأي الفلسطينية حماس: تصعيد الاحتلال المتواصل بغزة سلوك عدواني خطير وكالة الرأي الفلسطينية فئران غريبة تظهر حول العالم: أكبر حجماً ولم يشاهدها أحد قبل ذلك وكالة الرأي الفلسطينية حالة مرضية غريبة: فتاة لا تأكل إلا نوعين من الطعام فقط وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغداً وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف "مدينة أموات" في إسبانيا
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة بلديات الوسطى ترافق بلدية دير البلح في مهمة لإزالة التعديات

11 آب / أغسطس 2020 09:52

شرطة بلديات الوسطى ترافق بلدية دير البلح في مهمة لإزالة التعديات
شرطة بلديات الوسطى ترافق بلدية دير البلح في مهمة لإزالة التعديات

الوسطى- الرأي

رافقت دائرة شرطة البلديات في المحافظة الوسطى موظفي بلدية دير البلح في مهمةٍ لإزالة التعديات في الشارع التجاري بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى .

وذكرت شرطة البلديات أنها رافقت موظفي البلدية في مهمة إزالة للتعديات عن الأرصفة وذلك لتسهيل مرور المواطنين وطلبة المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد .

وأضافت أن الحملة مستمرة حيث سيتم استكمال ازالة التعديات في الشارع الرئيسي لمدينة دير البلح من مفترق البلد إلى مفترق النخيل.

ولفتت شرطة البلديات إلى أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون ويسبب ضرراً للمواطنين ويستغل الطرقات والأرصفة العامة بشكل غير قانوني.

شرطة بلديات الوسطى ترافق بلدية دير البلح في مهمة لإزالة التعديات 117644258_4551385951600246_2016845272297155605_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟