"الاقتصاد تنفذ جولات تفتيشية على المخابز ووحدات تجميد اللحوم والدواجن

غزة-الرأي

نفذت وزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية على المخابز البلدية ووحدات تجميد اللحوم والدواجن في محافظتي رفح وخان يونس.

وأكدت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن قسم الصناعات الغذائية التابع للإدارة العامة للصناعة بالوزارة، أجري جولات تفتيشية على المخابز البلدية ووحدات تجميد اللحوم والدواجن بمحافظة رفح وخانيونس.

وبين ،أن الزيارات تهدف لمتابعه التراخيص والشروط الفنية الخاصة بوحدات التجميد السريع، مؤكداً أنه تم توجيه التعليمات والارشادات الصناعية الخاصة بآليه العمل لتجميد الدواجن واللحوم حسب المواصفات والمقاييس.

وذكر أنه تم خلال الجولات للتأكيد على الالتزام بشروط السلامة الصحية داخل المذابح، مشيراً الى أنه تم إجراء الفحص الظاهري لقطع الدجاج المبرد والمجمدة ومتابعه تراخيص وحدات التجميد السريع والتأكد من درجه الحرارة التخزينية لها مع الإلتزام بمده الصلاحية للحوم الدواجن المجمدة حسب المواصفات الفلسطينية.