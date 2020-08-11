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نقابة المحامين تعزز تعاونها مع الشرطة النسائية

11 آب / أغسطس 2020 10:17

نقابة المحامين تعزز تعاونها مع الشرطة النسائية
نقابة المحامين تعزز تعاونها مع الشرطة النسائية

غزة- الرأي

 زار وفد من نقابة المحامين ممثل بصابرين سكر مقررة لجنة المرأة في نقابة المحاميين، وبرفقتها دعاء حبيب عضوا في نقابة المحامين وصفاء المزنر عضوا في نقابة المحامين بمدير عام الشرطة النسائية العقيد د. ناريمين عدوان حيث رحبت العقيد بالوفد الزائر وأثنت على الزيارة .
وشددت سكر  على أهمية العمل المشترك مع الشرطة النسائية في عدة نواحي أهمها التوعية الأمنية للمحامين واستقبال ومساعدة النساء المعنفات وكيفية التعامل معهن من جهة قانونية .
وخلال اللقاء، اتفق الطرفان على تنظيم ورشة عمل سيتم الإعلان عنها لاحقا وفتح أفق الاتصال والتواصل للتعاون وحل القضايا الخاصة .
واختتم اللقاء بالتأكيد علي مبدأ الشراكة وتوأمة العمل للسير قدما إلى الأمام والتطوير من خلال العمل التعاوني المشترك بين الشرطة النسائية ونقابة المحامين .

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