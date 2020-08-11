الشرطة تشيد بإنجازات وزارة التربية والتعليم وإجراءات افتتاح العام الدراسي

غزة-الرأي

أشاد مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح بإنجازات وزارة التربية والتعليم العالي على الصعيد التربوي والتعليمي، مثمناَ إجراءات الوزارة في افتتاح العام الدراسي الجديد وانتظام العملية التعليمية.

وأكد اللواء صلاح خلال زيارته لمقر وزارة التعليم بغزة أن هناك جهوداً كبيرة ومقدرة تبذل في الميدان التعليمي بمحافظات قطاع غزة والهادفة لتوفير التعليم الراقي بجودة عالية لطلبتنا ، مؤكداً أن شعبنا يفخر في الآداء التعليمي لطواقم التعليم والنتائج التي تتحقق خاصة ما شاهدناه مؤخراً في ارتفاع نسب التحصيل الدراسي والنجاح في الثانوية العامة.

وأوضح اللواء صلاح طبيعة التعاون المستمر بين وزارة التعليم والداخلية وجهاز الشرطة الفلسطينية في جميع المجالات ومنها الثانوية العامة وحفظ الأمن للمؤسسات التعليمية وتنفيذ لقاءات توعوية للطلبة والطواقم التعليمية مؤكداً أهمية استمرار التواصل والتعاون.

من جهته، رحب وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت باللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة والوفد المرافق له مؤكداً على عمق العلاقة والتعاون المشترك بين وزارة الداخلية بشكل عام والشرطة على وجه الخصوص مع وزارة التعليم في عدة مجالات منها الثانوية العامة وتأمين مدارسنا وتنفيذ بعض البرامج التوعوية.

وثمن ثابت جهود وزارة الداخلية بكافة تفرعاتها و الشرطة الفلسطينية في حفظ الأمن والأمان لشعبنا مؤكداً على توطيد العلاقة بشكل مستمر.

وتطرق وكيل الوزارة إلى جهود التعليم في افتتاح العام االدراسي وانتظام واستقرار العملية التعليمية بالصورة المثلى، حيث نعمل على اتباع كافة إجراءات السلامة الصحية للوقاية من الأمراض وخاصة كورونا.

وأوضح أن تقديم موعد العام الدراسي هذا العام جاء من أجل منح الطلبة خطة في التعليم الاستدراكي تتضمن تعليمهم المهارات اللازمة للتعلم اللاحق، وتعويض ما فاتهم من دروس خلال توقف الدراسة في الفصل الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتعد خطة التعليم الاستدراكي رؤية متقدمة و نوعية وضعتها الوزارة لكي توفر للطالب الفرص للاندماج السليم في الدراسة وسير المنهاج وزيادة تحصيله العلمي.

وتحدث الدكتور ثابت عن مشاريع الوزارة في افتتاح أبنية مدرسية جديدة هذا العام لتخدم عدة مناطق في محافظات القطاع، كما تحدث عن جهود التعليم في مجال تطوير المناهج و التوسع في التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد وموقع روافد التعليمي ضمن رؤية حوسبة التعليم واستثمار التكنولوجيا في الميدان التربوي.