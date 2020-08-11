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مُديريات الداخلية تُصدر أكثر من 24 ألف مُعاملة خـلال يوليو الماضي

11 آب / أغسطس 2020 10:52

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غزة-الرأي

أصدرت مُديريات الداخلية بوزارة الداخلية -الشق المدني-24 ألف و302 معاملة للمواطنين خلال يوليو الماضي، من ضمنها 6 ألاف و950 معاملة مواليد ووفيات وسجل سكان.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مديريات الداخلية أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 6 ألاف و923 معاملة "هويات بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف" بالإضافة إلى اصادر 394 معاملة تصحيح الأحوال المدنية.

ولفتت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديريات أتمت 153 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، وكذلك أنجزت دائرة الإقامات 77 معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات ".

من جانبها، أنجزت دائرة الشئون القانونية 534 قضبة تنوعت ما بين (تحقيقات-قضايا تصريحية جزائية واستئناف – استشارات قانونية) وغيرها، بالإضافة إلى 6 ألاف و636 معاملة تدقيق أحوال مدنية.

وأشار التقرير الإحصائي إلى أن دائرة الشؤون العامة بالمديريات أنجزت 76 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها و20 معاملة ترخيص وتجديد والتفتيش على كتبة عرائض، بالإضافة إلى إصدار 1423 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية 1116 خدمة لموظفي الوزارة.

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