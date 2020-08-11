القضاء العسكري يستقبل العميد أبو سلطان لبحث عدد من المواضيع

غزة-الرأي

استقبلت هيئة القضاء العسكري العميد بهجت أبو سلطان رئيس هيئة التنظيم الادارة والوفد المرافق له والعقيد عمرو ابو سنينة مسير الشرطة العسكرية، وكان في استقبالهم المستشار العميد حقوقي د. أمين نوفل رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد من كوادر الهيئة .

وخلال اللقاء بحث المجتمعون آلية تنفيذ البرتوكول الموقع بين الشرطة العسكرية القضاء العسكري وتم تقريب وجهات النظر ، كما تم بحث ودراسة احتياجات القضاء العسكري لعدد من الكوادر من أجل استمرار عملها بما يخدم مصلحة المواطن .

بدوره، ثمن العميد ابو سلطان النقلة النوعية التي حدثت على عمل القضاء العسكري وتطوير أدائه.

وفي نهاية اللقاء تجول الوفد في مرافق القضاء العسكري