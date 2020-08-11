زكاة الدرج تنفذ مشروع "الزي المدرسي" لـ 500 طالب وطالبة محتاجين

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة الدرج، مشروع "الزي المدرسي" لـ500 طالب وطالبة من الأسر المحتاجة في منطقة الدرج شرق مدينة غزة يوم أمس، بدعم كريم من فاعل خير، وذلك للحد من الأعباء الواقعة عليهم وسط الحصار المطبق على غزة.

وأوضح رامي العشي المدير التنفيذي للجنة، أن تنفيذ المشروع يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبنائها الطلاب لدعم واستمرار مسيرتهم التعليمية، في ظل المعاناة التي يعيشونها من نقص المتطلبات الاساسية لحياتهم.

وأشار، إلى أن هذا المشروع خصص للمراحل الابتدائية والإعدادية الذين يمثلون الشريحة الأكبر من الجنسين الذكور والإناث، مبيناً أن عملية التوزيع هذا العام تمت بسهولة عبر توفير بطاقات مخصصة تحمل أسماء المستفيدين وتوجيههم إلى أحد معارض الملابس الكبيرة التي يتوفر فيها كل ما يحتاجونه.

ودعا العشي، أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على حب التعلم والاجتهاد والتفوق لأن الأوطان لا تبنى إلا بالعلم والمتعلمين المثقفين، شاكراً جميع فاعلي الخير على دورهم الكبير في مساعدة الفقراء والمحتاجين في قطاع غزة.