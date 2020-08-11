الحكم المحلي تتفقد سير العمل ببلدية بيت لاهيا وبلدية ام النصر

غزة- الرأي

زار وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس إبراهيم رضوان بلدية بيت لاهيا وبلدية أم النصر لتفقد سير العمل.

وذلك بحضور كلا من م. ياسر الشنطي الوكيل المساعد، والمستشار حسن أبو ريالة الوكيل و أ. هاني اللبابيدي مدير عام الموازنات ومدير المنطقة الشمالية م. وسيم دياب، و، أ. عطاف الكفارنة مدير الرقابة والتوجيه و، أ. موسي جبر مدير عام الشؤون الإدارية.

وبدوره أكد، م. إبراهيم رضوان على أن الوزارة أن الوزارة تساند البلديات للعمل على تطوير الأحياء السكانية وخدمة المواطنين وأيضا تساندها لتتخطى المعوقات والصعوبات التي تواجههم.

وأوضح بأن مشاريع الصرف الصحي هو حق وضرورة للسكان للحفاظ على الإنسان والأرض والمياه.

وأن هذه الزيارة جاءت من باب التواصل والتلاحم للاطلاع على سير العمل في البلديات.