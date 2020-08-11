شرطة البلديات تُنِّظم الشوارع الرئيسية في محافظة غزة

غزة-الرأي

شرعت طواقم دائرة النظام والانضباط في بلــدية غزة ترافقها شرطة البلديات في إعادة تنظيم وترتيب الشوارع الرئيسية في محافظة غزة.

بدوره، قال العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة بلدية غزة:" إن شرطة البلديات بالتعاون مع موظفي دائرة النظام والانضباط في بلدية غزة شرعت منذ بداية هذا الأسبوع في إعادة تنظيم وترتيب الشوارع الرئيسية بالمحافظة شملت "شارع عمر المختار، شارع الرشيد الساحل، شارع النفق، شارع الوحدة، شارع رقم (8)، شارع جامعة الدول العربية" في محافظة غزة".

وأضاف العقيد حمادة أنه تم العمل على إزالة كافة التعديات والعراقيل التي تشغل الأرصفة وتتعدى على الشوارع العامة، والتي يتسبب عدد منها في المكاره الصحية التي تضر بصحة المواطنين وتعيق حركة تنقلهم وسيرهم.

وأشار العقيد حمادة إلى أنه يتم بشكل يومي تسيير دوريات من الشرطة والبلدية لتنظيم الباعة المتجولين ومنع البسطات العشوائية في كافة الأسواق والشوارع الرئيسية منعاً لحدوث ازدحامات مرورية، وتسهيلاً لحركة تنقل المواطنين الزائرين للأسواق.