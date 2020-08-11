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وزارة الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان

11 آب / أغسطس 2020 11:26

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غزة-الرأي

نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان في محافظتي غزة.
وأجرى قسم الصناعات الغذائية التابع للإدارة العامة للصناعة بالوزارة جولات تفتيشية ميدانية على مصانع الالبان والاجبان بمحافظه غزة والوسطي بغرض متابعه إجراءات التراخيص وشروط الأمن والسلامة.
بدوره، قال المهندس محمود السيقلي رئيس قسم الصناعات الغذائية، إنه تم خلال الجولات متابعة بطاقة البيان للمنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات، وفحص المواد الداخلة في التصنيع والمنتجات النهائية حسب المواصفات، مشيراً الى أنه تم مراقبة ومتابعة خطوط الإنتاج المضافة حديثاً خاصة أجهزة البسترة ومكائن التعبئة، وجرى متابعة الاشتراطات الصحية داخل صالات الإنتاج وغرف التعبئة والتغليف.
وأكد أن هذه الجولات تأتي للتفتيش والرقابة على عملية اعداد وإنتاج الألبان والأجبان للتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، موضحاً أنه جرى تفقد خطوط الإنتاج، وإعطاء التعليمات اللازمة لإجراءات الأمن والسلامة الواجب توفرها في المصانع.
وفي نهاية الجولات تم الاستماع إلى المشكلات والصعوبات التي تواجه أصحاب مصانع الألبان والأجبان، والتأكيد علي دور الصناعة في حماية ودعم المنتج المحلي.

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