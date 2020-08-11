وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: أتممنا جهوزية فرقنا الصحية لاستقبال المسافرين والأمور مطمئنة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات تُنِّظم الشوارع الرئيسية في محافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تتفقد سير العمل ببلدية بيت لاهيا وبلدية ام النصر وكالة الرأي الفلسطينية "إسرائيل" تتخطى الصين بإصابات "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الدرج تنفذ مشروع "الزي المدرسي" لـ 500 طالب وطالبة محتاجين وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري يستقبل العميد أبو سلطان لبحث عدد من المواضيع وكالة الرأي الفلسطينية مُديريات الداخلية تُصدر أكثر من 24 ألف مُعاملة خـلال يوليو الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم بناية سكنية في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية قوات التدخل وحفظ النظام تُؤمِّن مباراة إياب نهائي كرة السلة
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الأسرى وحركة الاحرار تبحثان سبل التعاون المشترك

11 آب / أغسطس 2020 11:29

1
1

غزة-الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين برئاسة مدير عام العلاقات العامة والإعلام " أ. صابر أبو كرش " وفدا من حركة الأحرار الفلسطينية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في خدمة قضية الأسرى من خلال التنسيق لفعاليات تفعيل قضيتهم في كافة المستويات .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأيدي الرحيمة تختتم مشروع الأضاحي باستفادة 3 آلاف جريح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟