وزارة الأسرى وحركة الاحرار تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة-الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين برئاسة مدير عام العلاقات العامة والإعلام " أ. صابر أبو كرش " وفدا من حركة الأحرار الفلسطينية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في خدمة قضية الأسرى من خلال التنسيق لفعاليات تفعيل قضيتهم في كافة المستويات .