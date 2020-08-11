وزارة الأسرى وحركة الاحرار تبحثان سبل التعاون المشترك

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين برئاسة مدير عام العلاقات العامة والإعلام " أ. صابر أبو كرش " وفدا من حركة الأحرار الفلسطينية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في خدمة قضية الأسرى من خلال التنسيق لفعاليات تفعيل قضيتهم في كافة المستويات .
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11 آب / أغسطس 2020 11:29
غزة-الرأي
استقبلت وزارة الأسرى والمحررين برئاسة مدير عام العلاقات العامة والإعلام " أ. صابر أبو كرش " وفدا من حركة الأحرار الفلسطينية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في خدمة قضية الأسرى من خلال التنسيق لفعاليات تفعيل قضيتهم في كافة المستويات .
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