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شئون العشائر بخان يونس تفتتح دورة تدريبية في حل قضايا الخلافات

11 آب / أغسطس 2020 11:39

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غزة-الرأي

افتتحت الإدارة العامة للإصلاح والعشائر في وزارة الداخلية والأمن الوطني - مكتب محافظة خان يونس- دورة تدريبية لرجال الإصلاح في حل قضايا الخلافات.
وأكد مدير مكتب العشائر بخان يونس حمدان النجار على أهمية الدورة لرجال الإصلاح والمخاتير لأنها تُعد من صميم عملهم في حل المشاكل والخلافات وحماية الحقوق والحفاظ عليها وحماية النسيج الاجتماعي.
وأوضح أن الدورة ستتواصل لمدة أسبوع بواقع عشرة ساعات، وتأتي ضمن سلسلة من الدورات المزمع عقدها والتي تستهدف رجال الاصلاح بهدف الارتقاء بهم وتطويرهم.
وأشار النجار إلى أهمية دور رجال الاصلاح في المجتمع وعن الدور الكبير المنوط بهم في حل النزاعات والقضايا بين الناس، مضيفاً "تهدف الدورة لرفع حالة الوعي لرجال الإصلاح وتوعيتها بأحكام الميراث وتقسيمه وفق شريعتنا السمحة والمعاملات والسلوكيات في قضايا الخلافات".

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