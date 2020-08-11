التعليم تبدأ فعاليات المنتدى الطلابي الخامس للقانون الدولي الإنساني

غزة-الرأي

بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فعاليات المنتدى الطلابي الخامس للقانون الدولي الإنساني لطلبة الجامعات في قطاع غزة.

وحضر الافتتاح د. أيمن اليازوري الوكيل المساعد للتعليم العالي،د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، والسيد اجناسيو كاساريس رئيس بعثة الصليب الأحمر بقطاع غزة، أ. خالد عدوان مدير الشؤون والخدمات الطلابية، أ. خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز المبادئ الإنسانية، وتعزيز روح العمل الجماعي،والريادة والمبادرة بين طلبة الجامعات، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في أنشطة تساهم بشكل فعال في نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني.

ويستهدف المنتدي 36 طالبًا وطالبة من 8 جامعات وهي: الجامعة الإسلامية،جامعة الأزهر،جامعة الأقصى،جامعة فلسطين،جامعة الأمة،جامعة الإسراء،جامعة غزة،وجامعة القدس المفتوحة،وذلك في عدة تخصصات لها علاقة بالقانون والإعلام وهي: القانون- الإعلام – الطب – التمريض.

ويُعقد المنتدى في الفترة 11 وحتى 13 اغسطس 2020 وهو عبارة عن برنامج تدريبي في القانون الدولي الانساني والعمل الانساني ويتناول عدة محاور منها تعريف بفكرة المنتدى وتعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر والصلاحيات والتفويض وميادين العمل ومبادئ الحركة الدولية وشارة الحماية وحيثياتها ووسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز الوعي والحشد وآليات عمل جهاز الإسعاف والطوارئ في أوقات السلم والحرب والتحديات والتوعية من كوفيد 19 وآليات انفاذ القانون الدولي الإنساني وكذلك القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية.

وأكد د. اليازوري أن الملتقى يعمل على إكساب الطلبة المهارات والخبرات الحياتية وتحويل المفاهيم إلى مهام وهي التي تسرع ‏بصاحبها لتطوير إدراكه وتعزيز خبراته ومهاراته الحياتية ليس فقط في مجال القانون الدولي بل في ‏مهارات الاتصال والتواصل والقدرة على النقاش والدفاع عن الأفكار.

بدوره، بين د. حماد أنه سيتم تدريب الطلبة في مجال القانون الدولي الإنساني ‏وغيره ‏من المجالات الأخرى ذات الصلة، بما يمكنهم من طرح مجموعة من ‏الأفكار الإبداعية وتنفيذ ‏مبادرات ريادية،‏لتعزيز روح الريادة والقيادة والتعاون والمبادرة بين طلبة الجامعات لخدمة المجتمع.‏

من جانبه، أكد السيد كاساريس أن اللجنة تعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وكذلك العمل على نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني واحترام تطبيقه،مبينناً أن المنتدى يعزز روح القيادة والتعاون بين الطبة ويجعلهم سفراء لأقرانهم الطلبة في الجامعات وبعد التخرج سيضيف لهم خبرة كبيرة في كافة المجلات.

