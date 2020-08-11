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والمخالفات المرورية غير المحصلة

"المواصلات" تعلن عن تسهيلات جديدة بشأن ترخيص المركبات

11 آب / أغسطس 2020 12:03

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

غزة- الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن جملة من التسهيلات بشأن تخفيض رسوم ترخيص مركبات الديزل الخصوصي والعمومي في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة خليل الزيان خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الإعلام بمدينة غزة بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة المرور الرائد أيمن بارود، إن الوزارة واستنادا إلى قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، قررت تخفيض رسوم المركبات في إطار التخفيف عن كاهل أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الحصار الصهيوني الجائر على قطاع غزة، واستكمالا للقرارات السابقة والتي كان آخرها إعفاء الحافلات عن فترة التوقف بسبب جائحة كورونا لمدة 6 شهور عن رسوم التراخيص وكذلك قرار تخفيض الرسوم للمركبات للخصوصي والعمومي والعمومي الداخلي (الديزل) مع بداية عام 2020.

وأضاف الزيانن أن الوزارة قررت وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخفيض الديون المتراكمة على رسوم ترخيص المركبات (الديزل) الخصوصي والعمومي بواقع 600 شيكل للمركبة في العام على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه حتى نهاية العام.

وأشار إلى تخفيض المخالفات المرورية الغير محصلة بنسبة 50% على أن يتم العمل بهذ القرار اعتبارا من تاريخه حتى نهاية العام الجاري.

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