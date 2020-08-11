مدرسة اللد الابتدائية "أ" تستقبل وفدا من المجلس النرويجي للناخبين

غزة-الرأي

استقبلت مدرسة اللد الابتدائية "أ" للبنات ممثلة بمديرتها امينة الدحدوح كلاً من أ.محمد الخواجا و أ.ايمان البنا من المجلس النرويجي للناخبين وذلك لمناقشة مشروع نحو تعلم افضل 1،2.

بدورها، رحبت مديرة المدرسة بالوفد الزائر ، مؤكده على اهمية التعاون المشترك من اجل خدمة الطلبة ، موضحة أن الهدف من المشروع هو المشروع دعم نفسي ومعنوي لطالبات اللواتي واجهن ظروف صادمة في الاعوام الماضية مما أثر عل المستوى التعليمي لديهن مستهدفا طالبات الصف الخامس والسادس.

كما يشمل فعاليات كثيرة من ضمنها لقاء للمعلمات ولاولياء الامور و8 لقاءات للطالبات .