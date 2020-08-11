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في إطار تحديث أسطول النقل

"النقل والمواصلات" تلحم عدد من الحافلات العمومية

11 آب / أغسطس 2020 01:27

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غزة-الرأي

قامت وزارة النقل والمواصلات بالمحافظات الجنوبية بتلحيم عدد من الحافلات العمومية حمولة 50 راكب، وذلك في إطار جهودها في تحديث أسطول ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، حيث أشرف على تلحيم الحافلات م. أمين حبيب رئيس لجنة تلحيم المركبات العمومية بمشاركة وزارة المالية وذلك اليوم في ورشة أصحاب الباصات.

وأوضح حبيب أن تلحيم الحافلات يأتي ضمن إدخال 50 حافلة جديدة مقابل تكهين الحافلات القديمة دون إنتاج 1989.

وأشار حبيب إلى أن آلية تكهين وتلحيم المركبات تتضمن تقديم طلب للجنة تلحيم المركبات و التي بدورها تقوم بتلحيم المركبة وأخذ الأعمدة والشاصي التابع لها وتسلم المواطن باقي أجزاء المركبة، ويتم تكهينها وشطبها من دوائر الترخيص

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تقوم بين الحين والآخر بتلحيم المركبات المتهالكة في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية من خلال تحديث الأسطول أكثر أمناً وسلامه مما يساعد على تقليل النزيف الكبير بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.

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