تعليم خان يونس يستقبل وفداً من وحدة الفتوة

غزة-الرأي

استقبل أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية بمديرية التربية والتعليم في خان يونس اليوم وفداً من وحدة الفتوة، ضم كلاً من المقدم إياد الدريني رئيس قسم الرقابة الإدارية في جهاز الأمن الوطني، والرائد فريد اليازوري قائد فتوة خان يونس، وحضر اللقاء: أ. اسماعيل الفرا رئيس قسم الأنشطة الطلابية.

بدوره، أكد أ. العسولي على أهمية دور ضباط الفتوة في المدرس وخاصة مدارس المرحلة الثانوية للبنين، حيث أنهم يقوموا بتعزيز قيم الانضباط وحب الوطن في نفوس الطلاب ، موضحا أن قسم الأنشطة الطلابية يتابع فعاليات وأنشطة ضباط الفتوة في المدارس.

من ناحيته، شكر المقدم الرديني مديرية التربية والتعليم بخان يونس لجهودها في تسهيل مهمة ضباط الفتوة في المدارس، موضحاً أن الزيارة تهدف إلى التوافق على البرامج والأنشطة المراد تنفيذها في المدارس من قِبل ضباط الفتوة.

وطالب الرائد اليازوري بضرورة زيادة عدد ضباط الفتوة في المدارس وخاصة في المرحلة الثانوية ليتمكن الضباط من أداء مهماتهم على الوجه الأكمل.