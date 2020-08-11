الزراعة تعقد ندوة لمناقشة زراعة محصول الفراولة للموسم الحالي

غزة-الرأي

عقدت وزارة الزراعة بناءا على خطة الوزارة الخاصة بتحديد المساحات الزراعية وبتوصيات وكيل الوزارة المساعد الدكتور إبراهيم القدرة ندوة في مديرية الشمال لمناقشة زراعة محصول الفراولة للموسم 2020 -2021 مع أصحاب المشاتل والشركات والجمعيات الزراعية المصدرة للفراولة وذلك بهدف دراسة واقع الفراولة وتحديد المساحات التي ستزرع في الموسم القادم من المحصول .

وقد أشرف على اللقاء الإدارة العامة للإرشاد والإدارة العامة لوقاية النبات والإدارة العامة للتسويق والإدارة العامة للتخطيط ومديرية شمال غزة, وقد تم الحديث من قبل المدراء حول سياسة وزارة الزراعة بتحديد المساحات التي ستزرع في العروة الخريفية وخلال العام من المحاصيل المختلفة وذلك حتى يتم الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل وحتى لا يتضرر المزارعين من وجود فائض في الإنتاج من هذه المحاصيل.

وحول محصول الفراولة تم ارشاد وتوجيه المزارعين بزراعة ما لا يزيد عن 1700 دونم كما في الموسم السابق حيث ان هناك ظروف استثنائية نعيشها بسبب ظروف قطاع غزة من اغلاقات للمعابر ووجود جائحة كورونا في المنطقة مما له من أثار سلبية على صعوبة التصدير وارتفاع التكاليف ووجود الحواجز ما بين المحافظات في الضفة الغربية وصعوبة التنقل، كما ان ظروف جائحة كورونا أثرت على التصدير لكثير من دول العالم، وقد حضر اللقاء 17 شخص من أصحاب الشأن الممثلين للجمعيات والشركات والمشاتل.

وتم التأكيد في نهاية اللقاء على ان يتوجه المزارعين الوزارة ومديرياتها في المحافظات ولموقع الوزارة على الانترنت لمعرفة المساحات المطلوب زراعتها من المحاصيل والالتزام بتوجيهات الوزارة.