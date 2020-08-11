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بالتعليم الشرعي والحافظين لكتاب الله

الأوقاف تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العام

11 آب / أغسطس 2020 01:56

الأوقاف تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العام
الأوقاف تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العام

غزة- الرأي

كرمت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بالتعليم الشرعي والحافظين للقرآن الكريم المنتسبين لديوان الحفاظ التابع للوزارة, بحضور وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا ومدير عام التعليم الشرعي د. وليد عويضة  ومدراء عامون ومدراء الأوقاف ولفيف من ذوي الطلبة.

وفي كلمة له عبر الأغا عن سعادته بتكريم الطلبة المتفوقين أصحاب المعدلات المرتفعة، مشيرًا الى أن غزة بطلبتها الحفظة أصبحت قادرة على صناعة الأمل رغم الصعوبات والحصار الخانق الذي أثر على كل مناحي الحياة.

وقال :" الذي ينفصل علمه عن علم الله لا يُعد من العلماء, لذا ينبغي أن نحصن أنفسنا بعلمنا الدنيوي وعلمنا الأخروي لتحقيق النجاة", منوهًا الى أن الطلبة رغم الظروف الصعبة قادرين على تجاوز أي عقبات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف :" ينبغي أن يكون حال الحفظة والحافظات الشكر لله في ظل النعم التي أسدلها وأنعمها عليهم", لافتًا الى أن من يصنع الأمجاد هم الذين أتاهم الله علم الكتاب, مشددًا على ضرورة أن يحرص كل منا على العلم والدين والقيم والمال كمقومات أساسية لنهضة الأمة.

وتقدم الأغا بكل الشكر لكل من ساهم في تحفيظ القرآن الكريم وتحقيق التفوق الذي ناله الطلبة خلال فترة الدراسة, معربًا عن أمله في أن تتحقق كافة الأمنيات وعلى رأسها تحرير أرضنا من دنس الاحتلال الصهيوني.

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