وزارة الاقتصاد تحذر التجار من التلاعب بأسعار الإسمنت

غزة- الرأي

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، التجار من التلاعب بأسعار الإسمنت ومواد البناء.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بالوزارة عبد الفتاح أبو موسى، إن طواقم الوزارة تتابع بيع الإسمنت في الأسواق ومحلات بيع مواد البناء، مؤكداً أنه تم الايعاز لمكاتب حماية المستهلك في كافة المحافظات بتحرير محاضر ضبط للتجار المخالفين والمحتكرين لأسعار الإسمنت.

وشدد أبو موسى على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجار المحتكرين لسلعة الإسمنت، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق أي تاجر يحتكر أو يتلاعب بالأسعار المعتمدة قبل منع إدخال الإسمنت من قبل الاحتلال.

ودعا المواطنين الى الإبلاغ عن أي تجاوز لأو تلاعب في الأسعار من قبل التجار بالاتصال على الرقم المجاني "1800112233" ليتم متابعة الشكوى ميدانياً من خلال المفتشين المنتشرين في جميع المحافظات.

وطالب أبو موسى التجار الالتزام بالأسعار المعتمدة، وعدم احتكار الإسمنت ورفع الأسعار واستغلال المواطنين.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن وقف إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر بزعم استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة.