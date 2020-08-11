وكالة الرأي الفلسطينية حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية تداعيات إغلاق كرم أبو سالم وكالة الرأي الفلسطينية الضفة: وفيات وإصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية حرب الطرق بغزة.. حصد للأرواح دون توقف وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ: مركز الحجر الجديد مهيأ لاستقبال 350 شخص من العائدين وكالة الرأي الفلسطينية المالية: الإدارة العامة للبترول تنفذ مشروعاً استراتيجياً لتوفير الوقود وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم خيم سكنية في الخليل ويخطر بهدم بركسات أغنام ببيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بكسور أثناء ملاحقة مستوطنين له جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تحذر التجار من التلاعب بأسعار الإسمنت وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العام
أخبار » الأخبار الحكومية

كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

11 آب / أغسطس 2020 07:10

Jb2ep
Jb2ep

غزة- الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء، في اليوم الثاني من فتح المعبر استثنائياً.

وأشارت الهيئة أن الكشف يتضمن أسماء المواطنين المسجلين على بند الفئات التالية فقط: "الجوازات المصرية، الإقامات المصرية، الجوازات الأجنبية، والحالات المَرضيّة الطارئة".

ودعت المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، وعدم التأخر، مع ضرورة عدم حضور أي مواطنين آخرين بخلاف المُدرجين في الكشف.

شددت على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والتباعد، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات منذ الخروج من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المراد السفر إليها، واتباع تعليمات وإرشادات أطقم هيئة المعابر بهذا الخصوص.

أكدت على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إلى جانب حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين من آبائهم أو وكلائهم.

لمطالعة الكشف اضغط هنا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟