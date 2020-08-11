ورشة تطويرية لسلطة الأراضي حول قانون المساحة في غزة

غزة- الرأي:

عقدت سلطة الأراضي ورشة عمل حول تطوير وتحديث قانون المساحة رقم 48 لسنة 1929 بما يتلاءم مع التطوير الحاصل في العمل المساحي، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات المختصة والبلديات والجامعات ونقابة المهن الهندسية ونقابة المهندسين.

وافتتح رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة الورشة مرحباً بالحضور، حيث تحدث عن وضع قوانين الأراضي القديمة والتي لا زالت إلى اليوم تنظم عمل سلطة الأراضي والقصور الحاصل فيها نتيجة لتغير الزمان والمكان، خاصة قوانين المساحة.

ولفت إلى أن الأجهزة المساحية المستخدمة تطورت عما كان عليه العمل في العام 1929م وما وصلنا إليه اليوم من تكنولوجيا عالية حديثة من أدوات العمل المساحي.

وأكد ضرورة وضع معايير وضوابط لاستخدام هذه الأجهزة بالإضافة لترخيص المكاتب المساحية، كما شكر الحضور على تلبيتهم دعوة سلطة الأراضي لتطوير قانون المساحة.

بدوره، كما أكد مدير عام المساحة في سلطة الأراضي عمر زايدة على أهمية هذه الورشة في تطوير العمل المساحي والارتقاء به في ظل التطور المستمر بالأجهزة المساحية والثورة التكنولوجية التي دعت لإعادة النظر في القوانين الناظمة للعمل المساحي وجعلته ضرورة ملحة.

واستعرض "زايدة" مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب المساحية الجديد والمتكون من 74 مادة والذي تم اعداده بالتنسيق مع ديوان الفتوى والتشريع.

وجرى خلال الورشة فتح باب النقاش حول مواد القانون لأكثر من ساعتين، حيث تم طرح العديد من الملاحظات والاقتراحات التي ستثري القانون وتعمل على تطويره.

وتم الاتفاق على تقديم جميع الملاحظات والمقترحات مكتوبة لسلطة الأراضي وتحديد جلسة فنية لإعادة صياغة هذه المقترحات ضمن مواد القانون.