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فيروس كورونا يضرب نادي" الخفافيش" الإسباني

12 آب / أغسطس 2020 08:33

فيروس كورونا يضرب نادي" الخفافيش" الإسباني
فيروس كورونا يضرب نادي

كشف نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في صفوفه، بعد يوم من عودة الفريق للتحضير للموسم الجديد.

وقال فالنسيا في بيان: "إن الاختبارات التي أجريت الاثنين على الفريق الأول والجهاز الفني والمحيط المباشر، في ضوء العمل التحضيري، كشفت عن حالتين إيجابيتين لكوفيد-19، من دون أن يكشف عن هوية المصابيَن.

وأوضح النادي أنه تم وضع الشخصين المعنيين في العزلة المنزلية، وخضع الفريق بأكمله لـ"بروتوكول (صحي) صارم" .

ويأتي الإعلان عن إصابتين في فالنسيا بعد يومين من اكتشاف حالتين في صفوف نادي العاصمة أتلتيكو مدريد، هما: مهاجمه الأرجنتيني أنخيل كوريا، والمدافع الكرواتي شيمي فرساليكو، اللذان سيغيبان عن الفريق في رحلته إلى لشبونة، حيث يخوض الخميس الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني.

وسبق لعملاق العاصمة الإسبانية ريال مدريد أن أعلن عن إصابة مهاجمه ماريانو دياز بفيروس "كوفيد-19"، قبل خوض إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، لكن النادي الملكي لن يسافر إلى لشبونة؛ لأنه خسر مجددا الجمعة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1-2، وهي النتيجة ذاتها التي خسر بها لقاء الذهاب على أرضه قبل التوقف.

كما أعلن الفريق الإسباني الآخر إشبيلية إصابة أحد لاعبيه بالفيروس من دون الكشف عن اسمه، ما أثار القلق بإمكانية التأثير على استكمال مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، التي تقام أيضا ببطولة مصغرة اعتبارا من ربع النهائي في ألمانيا.

وتعد إسبانيا من أكثر البلدان تضررا بالجائحة، حيث سجلت حتى الاثنين 28576 حالة وفاة من أصل 322980 إصابة.

وعلى الرغم من أن معظم الرياضات عاودت نشاطها بعد توقف منذ آذار/ مارس، هناك مخاوف من أن أعداد الإصابات عادت لترتفع مرة أخرى.

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