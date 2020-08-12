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"الأغا"يهنئ طالبات المدرسة الشرعية ببدء العام الدراسي الجديد

12 آب / أغسطس 2020 09:32

"الأغا"يهنئ طالبات المدرسة الشرعية ببدء العام الدراسي الجديد

غزة- الرأي

هنأ وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا، طالبات المدرسة الشرعية للبنات والكادر الإداري والتعليمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا عنوانه التميز والجد والاجتهاد.

 جاء ذلك، خلال تفقد الأغا لمقر المدرسة بخان يونس، برفقته مدير عام التعليم الشرعي د. شكري الطويل والنائب الأكاديمي لكلية الدعوة د. أحمد مشتهى.

واستمع وكيل الوزارة والوفد المرافق خلال الجولة الى آراء المعلمات والطالبات بهذه المرحلة من الدراسة ومتطلباتهم، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في توفير الدعم الكامل من أجل الارتقاء بالمدارس الشرعية وتوفير بيئة مناسبة وملائمة تليق بطلبة العلم الشرعي.

كما وثمن الأغا الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة التعليم الشرعي والمدارس الشرعية بكافة كوادرها من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تساهم في تخريج جيل ناجح في حياته.

وقال: "نريد من المدارس الشرعية أن تتميز في النتائج والاستمرار في التقدم والتميز والمحافظة على الجودة العالية في العملية التعليمية".

معربًا عن أمله في أن تكون المدارس الشرعية التابعة للأوقاف في مصاف المدارس النموذجية التي تُخرج جيل واع ومثقف يحافظ على علمه ودينه.

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