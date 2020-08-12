وكالة الرأي الفلسطينية وصول 503 عالقين ومغادرة 396 مسافرًا عبر معبر رفح أمس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف 11150 بيضة دجاج لاحم مخالفة للمواصفات الفنية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تعقد اجتماعاً لبحث ترتيبات البرنامج العلمي نحو الرسوخ وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2583) الأربعاء 12/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية 4500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "الأغا"يهنئ طالبات المدرسة الشرعية ببدء العام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و1693 إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل" خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر نهائياً؟ وكالة الرأي الفلسطينية تقنية جديدة تجعل مياه البحر صالحة للشرب خلال 30 دقيقة
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف غزة تعقد اجتماعاً لبحث ترتيبات البرنامج العلمي نحو الرسوخ

12 آب / أغسطس 2020 10:10

أوقاف غزة تعقد اجتماعاً لبحث ترتيبات البرنامج العلمي نحو الرسوخ
أوقاف غزة تعقد اجتماعاً لبحث ترتيبات البرنامج العلمي نحو الرسوخ

غزة- الرأي

عقد د. محمد سالم مدير أوقاف غزة، اجتماعاً لمناقشة ترتيبات البرنامج العلمي "نحو الرسوخ العلمي"، بحضور إدارة البرنامج من قسم الوعظ والإرشاد بأوقاف غزة والإدارة العامة للعمل النسائي ورابطة علماء فلسطين.

وتحدث سالم عن أهمية البرنامج العلمي في ترسيخ العلم الشرعي لدى الخطباء والوعاظ والمحفظين والمهتمين بالعلم الشرعي، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف تسعى جاهدة إلى الارتقاء بالدعاة وخريجي الكليات الشرعية وطلبتها وصقل كفاءاتهم للقيام بمهمة الدعوة إلى الله تعالى على علم وبصيرة.

وأوضح سالم أن مدة البرنامج خمسة أيام، تبدأ يوم الأحد16/8/2020م وينتهي يوم الخميس 20/8/2020م من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، حيث يضم البرنامج 120 مشاركاً من الجنسين في موقعين هما "مسجد قباء الجديد" الذي يضم الذكور، ومقر "رابطة علماء فلسطين" بغزة الذي يضم الإناث.

وفي نهاية اللقاء دعا سالم الراغبين بالتسجيل في البرنامج إلى زيارة موقع الوزارة http://palwakf.ps/ar للاطلاع على تفصيل البرنامج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟