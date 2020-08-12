أوقاف غزة تعقد اجتماعاً لبحث ترتيبات البرنامج العلمي نحو الرسوخ

غزة- الرأي

عقد د. محمد سالم مدير أوقاف غزة، اجتماعاً لمناقشة ترتيبات البرنامج العلمي "نحو الرسوخ العلمي"، بحضور إدارة البرنامج من قسم الوعظ والإرشاد بأوقاف غزة والإدارة العامة للعمل النسائي ورابطة علماء فلسطين.

وتحدث سالم عن أهمية البرنامج العلمي في ترسيخ العلم الشرعي لدى الخطباء والوعاظ والمحفظين والمهتمين بالعلم الشرعي، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف تسعى جاهدة إلى الارتقاء بالدعاة وخريجي الكليات الشرعية وطلبتها وصقل كفاءاتهم للقيام بمهمة الدعوة إلى الله تعالى على علم وبصيرة.

وأوضح سالم أن مدة البرنامج خمسة أيام، تبدأ يوم الأحد16/8/2020م وينتهي يوم الخميس 20/8/2020م من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، حيث يضم البرنامج 120 مشاركاً من الجنسين في موقعين هما "مسجد قباء الجديد" الذي يضم الذكور، ومقر "رابطة علماء فلسطين" بغزة الذي يضم الإناث.

وفي نهاية اللقاء دعا سالم الراغبين بالتسجيل في البرنامج إلى زيارة موقع الوزارة http://palwakf.ps/ar للاطلاع على تفصيل البرنامج.