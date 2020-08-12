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الزراعة تتلف 11150 بيضة دجاج لاحم مخالفة للمواصفات الفنية

12 آب / أغسطس 2020 10:13

الزراعة تتلف 11150 بيضة دجاج لاحم مخالفة للمواصفات الفنية
الزراعة تتلف 11150 بيضة دجاج لاحم مخالفة للمواصفات الفنية

غزة- الرأي

أتلفت الطواقم الفنية العامله بوزارة الزراعة، بالتعاون مع الجهات المختصة بمعبر كرم ابو سالم ( 11150) بيضة دجاج لاحم مخالفة للمواصفات الفنية، ولمعاير الجودة المعتمدة من قبل الوزارة.
ويأتي هذا الاجراء، ضمن المتابعة اليومية التي تقوم بها الطواقم الفنية بالزراعة لتفتيش كافة البضائع الواردة عبر كرم ابو سالم من اجل الحفاظ على مستلزمات الانتاج وحماية للمزارع الفلسطيني.
وجددت الوزارة تحذيرها للتجار، وأصحاب الفقاسات من إدخال أي نوع من البيض مخالف للشروط والمواصفات الفنية وانها سوف تتخذ اجراءات ضد المستوردين المخالفين لقرار وزارة الزراعة

الزراعة تتلف 11150 بيضة دجاج لاحم مخالفة للمواصفات الفنية 117445475_3253674924711905_5239829076004720601_n 117531080_3253674834711914_1028552830769837624_n 117444939_3253674748045256_1243393842757140990_n 117604793_3253674648045266_5781557283403458644_n
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