الزراعة تتلف 11150 بيضة دجاج لاحم مخالفة للمواصفات الفنية

غزة- الرأي

أتلفت الطواقم الفنية العامله بوزارة الزراعة، بالتعاون مع الجهات المختصة بمعبر كرم ابو سالم ( 11150) بيضة دجاج لاحم مخالفة للمواصفات الفنية، ولمعاير الجودة المعتمدة من قبل الوزارة.

ويأتي هذا الاجراء، ضمن المتابعة اليومية التي تقوم بها الطواقم الفنية بالزراعة لتفتيش كافة البضائع الواردة عبر كرم ابو سالم من اجل الحفاظ على مستلزمات الانتاج وحماية للمزارع الفلسطيني.

وجددت الوزارة تحذيرها للتجار، وأصحاب الفقاسات من إدخال أي نوع من البيض مخالف للشروط والمواصفات الفنية وانها سوف تتخذ اجراءات ضد المستوردين المخالفين لقرار وزارة الزراعة