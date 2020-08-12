أوقاف رفح تستقبل وفداً من كلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية

غزة- الرأي

استقبل مدير مديرية أوقاف رفح أ. عدنان حسان، وفداً من كلية الزيتونة الجامعية للعلوم والتنمية برئاسة عميد الكلية أ. مروة المجايدة وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك.

ورحب حسان بالوفد الزائر، مشيدًا بكلية الزيتونة والمستوى الذي حققته خلال المرحلة الماضية, خاصة وأنها أصبحت تمثل صرحا تعليميا واعدا.

ودعا الى تعزيز التعاون المشترك خاصة في الجانب العملي لبرنامج الدراسات الإسلامية من أجل تطوير التعليم والنهوض بمستوى الطلبة في الجانب الفني والمهاري، والاستفادة من تجربة كلية الدعوة للأوقاف.

بدوره، أثنى الوفد على دور الأوقاف الرائد في نشر التعاليم الشرعية، مؤكدا استعداد الكلية لتقديم منح للعاملين بمديرية رفح بالتعاون والتنسيق مع الأوقاف بنسب تتماشى مع الوضع المعيشي الصعب