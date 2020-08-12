التحفيظ بالأوقاف تعقد اجتماعاً لرؤساء لجان اختبارات حفظة القرآن

غزة- الرأي

عقدت دائرة تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف، اجتماعاً خاصاً برؤساء لجان اختبارات حفظ القرآن من جميع محافظات القطاع لمناقشة نماذج الاختبارات والمعايير الخاصة بحفظة عام 2020م، وذلك بحضور مدير التحفيظ حمد النجار ومدير التحفيظ بالعمل النسائي مها الشوبكي ورئيس قسم التحفيظ أمل اشتيوي ورئيس قسم مراكز التحفيظ توفيق حماد.

وأوضح النجار، أن إجمالي عدد الحفظة الذين سيتقدمون للاختبارات خلال هذا العام بلغ 538 طالباً وطالبةً، لافتًا أن الاختبارات ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 16/8/2020 من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرآ.

وثمن النجار جهود دائرة التحفيظ وأقسام التحفيظ في المحافظات، وأعضاء لجان الاختبارات, منوهًا الى أن أقسام التحفيظ قدمت الأنشطة المثالية ونفذت العديد من الفعاليات للارتقاء بأدائها.

وأضاف "تم تشكيل خمس لجان على مستوى المحافظات الخمسة يترأس كل لجنة رئيس شعبة التحفيظ في المحافظة وعضوية مشرف الدورات أو مشرف الديوان إضافة إلى مشرفتين من العمل النسائي".