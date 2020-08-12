وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من بلدية عبسان الكبيرة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي: خدمة الاستعلام عن ملكية الأرض عبر الموقع الالكتروني وكالة الرأي الفلسطينية موظفو التفتيش في وزارة العمل يؤدون اليمين القانونية وكالة الرأي الفلسطينية عائلة الأسير الدغمة تنفي الاتهامات التي قدمها الإدعاء الإسرائيلي ضده وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش: مراكز الحجر الصحي قادرة على إيواء جميع العالقين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تطبق الفحص المخبري السريع للعائدين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية "هندسة المتفجرات" بالشـرطة تُعاين عددًا من الأجســام المتفجرة وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة توقف ثلاثة أشخاص أطلقوا النار خلال شجارين وكالة الرأي الفلسطينية عيادة الشاطئ تُقدم أكثر من 6 آلاف خدمة طبية خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية التحفيظ بالأوقاف تعقد اجتماعاً لرؤساء لجان اختبارات حفظة القرآن
أخبار » الأخبار الحكومية

التحفيظ بالأوقاف تعقد اجتماعاً لرؤساء لجان اختبارات حفظة القرآن

12 آب / أغسطس 2020 11:02

التحفيظ بالأوقاف تعقد اجتماعاً لرؤساء لجان اختبارات حفظة القرآن
التحفيظ بالأوقاف تعقد اجتماعاً لرؤساء لجان اختبارات حفظة القرآن

غزة- الرأي

عقدت دائرة تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف، اجتماعاً خاصاً برؤساء لجان اختبارات حفظ القرآن من جميع محافظات القطاع لمناقشة  نماذج الاختبارات والمعايير الخاصة بحفظة عام 2020م، وذلك بحضور مدير التحفيظ حمد النجار ومدير التحفيظ بالعمل النسائي مها الشوبكي ورئيس قسم التحفيظ أمل اشتيوي ورئيس قسم مراكز التحفيظ توفيق حماد.

وأوضح النجار، أن إجمالي عدد الحفظة الذين سيتقدمون للاختبارات خلال هذا العام بلغ 538 طالباً وطالبةً، لافتًا أن الاختبارات ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 16/8/2020 من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرآ.

وثمن النجار جهود دائرة التحفيظ وأقسام التحفيظ في المحافظات، وأعضاء لجان الاختبارات, منوهًا الى أن أقسام التحفيظ قدمت الأنشطة المثالية ونفذت العديد من الفعاليات للارتقاء بأدائها.

وأضاف "تم تشكيل خمس لجان على مستوى المحافظات الخمسة يترأس كل لجنة رئيس شعبة التحفيظ في المحافظة وعضوية مشرف الدورات أو مشرف الديوان إضافة إلى مشرفتين من العمل النسائي".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟