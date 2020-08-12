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عيادة الشاطئ تُقدم أكثر من 6 آلاف خدمة طبية خلال يوليو

12 آب / أغسطس 2020 11:05

عيادة الشاطئ تُقدم أكثر من 6 آلاف خدمة طبية خلال يوليو
عيادة الشاطئ تُقدم أكثر من 6 آلاف خدمة طبية خلال يوليو

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة الشاطئ التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 6473 خدمة طبية خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم عبر أقسامها المتعددة.


وأوضح تقرير إحصائي صادر عن إدارة عيادة الشاطئ أن العيادة استقبلت 3555 حالة خلال الشهر الماضي، شملت تقديم قسم الحَوَل للأطفال الخدمة لـ180طفلاً، في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 1046 مواطناً، فيما قدَّم قسم الأسنان التابع للعيادة 1172 خدمة.


وبيّن التقرير أن قسم تحاليل المختبر قدَّم الخدمة لـ 1625 مواطناً، فيما قدم قسم البصريات الخدمة لـ 608 مواطنًا، فيما قدَّم قسم الأشعة خدمة تصوير أشعة البانوراما والتصوير التلفزيوني وتصوير تلفزيوني للحوامل لـ978 مواطناً، في حين قدم قسم التمريض 864 خدمة للمواطنين.

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