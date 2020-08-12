موظفو التفتيش في وزارة العمل يؤدون اليمين القانونية

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل في قطاع غزة، فعالية أداء اليمين القانونية لعدد من موظفي الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بالوزارة، وموظفيها في مديريات العمل.

كان ذلك بحضور السيد وكيل الوزارة أ. موسى السماك، وأ. اعتماد الطرشاوي مدير عام التفتيش وحماية العمل، وعدد من المدراء العامون، ومدراء الدوائر والوحدات وموظفي الوزارة.

وفي كلمته أكد السماك على المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق قطاع التفتيش بالوزارة وقدسية هذه المهنة، التي تساهم في الحفاظ على الأرواح من خلال تفتيشها ودعمها لسلامة وصحة العاملين في المنشآت، وكذلك تحافظ على الحقوق بين أطراف العمل.

وشدد على التزام وزارته بدعم هذا القطاع وموظفيه، وتذليل العقبات التي تواجه أدائهم المهني والانساني.

بدورها قالت الطرشاوي إن:” إدارتها تنظم هذه الفعالية وفقًا للمادة (108) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000م، والتي تقضي بأن كل مفتش عمل يقسم قبل مباشرة عمله اليمين على أن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص، وألا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته”.

وأضافت:” بموجب هذا الحلف سيتم منح موظفي التفتيش صفة الضبطية القانونية، والتي تساعدهم في أداء عملهم وفق القانون”.

وفي ختام الفعالية حلف (13) من موظفي التفتيش اليمين القانونية، أمام السيد الوكيل بحضور المستشار القانوني.

ويذكر أن تنظيم هذه الفعالية جاء كاستحقاق قانوني بعد عملية النقل والتدوير الإداري على الهيكل الجديد ضمن عمليات الاصلاح الاداري للوزارة.