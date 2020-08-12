وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يجتمع بلجنة تنفيذ دورات الفصول الافتراضية بالمديرية وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش : التجارب السابقة جعلت فتح معبر رفح أكثر سيطرة وتحكماً وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تزود مراكز الحجر الصحي بخدمة الاتصالات والانترنت وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس وصحيفة "فلسطين" تبحثان تعزيز الخدمات الاعلامية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تبحث تعاونها مع الإعلامي الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تضيف تقنية الفحص السريع للقادمين من الخارج وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة بخانيونس تُنجز "شكوى حريق" حمامات زراعية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يكرم طلبة"تحدي العائلات للذكاء الاصطناعي" وكالة الرأي الفلسطينية الشئون العامة تُنجز أكثر من ألف معاملة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الوسطى تُنفذ أكثر من 4 آلاف مهمة خلال يوليو
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة الأراضي تطلق خدمة الاستعلام عن ملكية الأراضي عبر موقعها الالكتروني

12 آب / أغسطس 2020 11:47

سلطة الأراضي تُطلق خدمة الاستعلام عن ملكية الأرض عبر موقعها الالكتروني
سلطة الأراضي تُطلق خدمة الاستعلام عن ملكية الأرض عبر موقعها الالكتروني

غزة- الرأي

أطلقت سلطة الأراضي الفلسطينية خدمة الاستعلام عن ملكية الأرض عبر موقعها الالكتروني، حيث يمكن للمواطن الاستعلام ومعرفة قابلية الأرض للبيع والشراء بخطوات سلسلة وسهلة يمكن لأي مواطن القيام بها.

أكد مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام أ.محمد أبو اشكيان أن سلطة الأراضي تسعى دائماً لإيصال الخدمة إلى المواطنين بطريقة تسهل عليهم الوصول للمعلومة الصحيحة، وأضاف بأننا اطلقنا هذه الخدمة التي توفر للمواطن معرفة مدى قانونية الأرض من حيث البيع والشراء والتعامل بها.
ودعا أبو اشكيان المواطنين لمتابعة موقع سلطة الأراضي وصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" للاطلاع على الاعلانات التي تصدرها بما يخص الأراضي.

كما أكد مدير وحدة الحاسوب م.سامر الطويل على أن هذه الخطوة تأتي حفاظاً على حقوق المواطنين ومنعاً لوقوعهم ضحية للنصب والاحتيال والمخالفات القانونية فيما يخص الأراضي، ونوه بأنه يمكن لأي مواطن الاستعلام عن ملكية الأرض من خلال زيارتهم لموقع سلطة الأراضي عبر الويب:www.pla.gov.ps من خلال طريقتين وهما: الاستعلام عبر التصوير الجوي و الاستعلام عبر إدخال القطعة والقسيمة.

117387289_3123101431143607_6015423412624336995_o سلطة الأراضي تُطلق خدمة الاستعلام عن ملكية الأرض عبر موقعها الالكتروني
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟