سلطة الأراضي تطلق خدمة الاستعلام عن ملكية الأراضي عبر موقعها الالكتروني

غزة- الرأي

أطلقت سلطة الأراضي الفلسطينية خدمة الاستعلام عن ملكية الأرض عبر موقعها الالكتروني، حيث يمكن للمواطن الاستعلام ومعرفة قابلية الأرض للبيع والشراء بخطوات سلسلة وسهلة يمكن لأي مواطن القيام بها.

أكد مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام أ.محمد أبو اشكيان أن سلطة الأراضي تسعى دائماً لإيصال الخدمة إلى المواطنين بطريقة تسهل عليهم الوصول للمعلومة الصحيحة، وأضاف بأننا اطلقنا هذه الخدمة التي توفر للمواطن معرفة مدى قانونية الأرض من حيث البيع والشراء والتعامل بها.

ودعا أبو اشكيان المواطنين لمتابعة موقع سلطة الأراضي وصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" للاطلاع على الاعلانات التي تصدرها بما يخص الأراضي.

كما أكد مدير وحدة الحاسوب م.سامر الطويل على أن هذه الخطوة تأتي حفاظاً على حقوق المواطنين ومنعاً لوقوعهم ضحية للنصب والاحتيال والمخالفات القانونية فيما يخص الأراضي، ونوه بأنه يمكن لأي مواطن الاستعلام عن ملكية الأرض من خلال زيارتهم لموقع سلطة الأراضي عبر الويب:www.pla.gov.ps من خلال طريقتين وهما: الاستعلام عبر التصوير الجوي و الاستعلام عبر إدخال القطعة والقسيمة.