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تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من بلدية عبسان الكبيرة

12 آب / أغسطس 2020 11:52

تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من بلدية عبسان الكبيرة
تعليم شرق خان يونس يستقبل وفدًا من بلدية عبسان الكبيرة

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم - شرق خان يونس أ. سعيد قديح، وفدًا من بلدية عبسان الكبيرة بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر وعدد من رؤساء الأقسام، وقد ترأس الوفد رئيس البلدية د. أبو ظريفة، ورافقه في الزيارة عدد من رؤساء الأقسام بالبلدية.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة العملية التعليمية بشرق خان يونس خاصة حاجة المديرية إلى أراضٍ لبناء مدارس جديدة بمنطقة عبسان وغيرها بهدف حل مشكلة الاكتظاظ التي تعاني الصفوف الدراسية، كما وعد رئيس بلدية عبسان الكبيرة بتقديم الخدمات التي تحتاجها المدارس وفق الإمكانيات المتاحة، وأنها لن تألوا جهدًا في دعم المسيرة التعليمية والمدارس بشرق خان يونس.

ورافق مدير التعليم أ. سعيد قديح وفد البلدية في جولة ميدانية شملت عددًا من المدارس وذلك للاطلاع على سير العمل فيها وانتظام العملية التعليمية، ويتزامن هذه الزيارة مع تنفيذ الفترة الاستداركية في مدارس قطاع غزة، كما اطلع رئيس البلدية على الإشكاليات التي تواجه المدارس وحاجاتها للمساعدة الممكنة في الأمور المتعلقة بالبلدية.

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