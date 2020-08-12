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الاقتصاد: فحص30 عينة غذائية وغير غذائية خلال الأسبوع الحالي

12 آب / أغسطس 2020 12:16

مختبرات وزارة الاقتصاد تفحص 30 عينة غذائية وغير غذائية خلال الأسبوع الحالي
مختبرات وزارة الاقتصاد تفحص 30 عينة غذائية وغير غذائية خلال الأسبوع الحالي

غزة- الرأي

أجرت دائرة المختبرات في وزارة الاقتصاد الوطني،  فحص 30 عينة لمواد غذائية وغير غذائية خلال الأسبوع الحالي.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في بيان لها اليوم، إن الطواقم الهندسية بدائرة المختبرات قامت بفحص عينات من المواد الغذائية الواردة من المعابر التجارية أو من السلع والمنتجات المسحوبة من المحلات التجارية خلال الجولات الميدانية لطواقم حماية المستهلك في كافة محافظات غزة.
وذكر البيان، أنه تم اجراء الفحص المخبري على 26 عينة غذائية، و4 عينات لمنتجات كيميائية في مختبرات الوزارة.
واظهر البيان، أن عدد العينات المطابقة للمواصفات الفلسطينية وصالحة للاستخدام الادمي بلغت 22 عينة، بينما 8 عينات غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.
وأوضح البيان أن هذه الفحوصات تأتي في إطار دور الوزارة الفعال لحماية الصحة العامة للمواطنين والمستهلكين، وضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق والمحلات التجارية، وذلك من خلال القيام بالفحوصات المختبرية على عينات الأغذية المستوردة والمنتجة محليا وبما يضمن توافقها مع الاشتراطات الصحية وسلامتها.

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