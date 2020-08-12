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"العدل " تكرم مدير عام وحدة حقوق الإنسان بعد بلوغه سن التقاعد

12 آب / أغسطس 2020 12:23

"العدل " تكرم مدير عام وحدة حقوق الإنسان بعد بلوغه سن التقاعد

غزة- الرأي

كرمت وزارة العدل اليوم الأربعاء، مدير عام وحدة حقوق الإنسان أحمد الكحلوت، بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.

وقال المستشار د. محمد النحال وكيل الوزارة، أن الكحلوت ترك بصمات واضحة وجلية في العمل الحكومي خلال هذه السنوات من خلال إدارته للوحدة وإشرافه على قسمي متابعة السجون والشكاوى.

وذكر النحال أن الكحلوت ساهم بوضع دليل عام للإجراءات والذي يعتبر أحد أنجع الأدلة والأنظمة الإجرائية على مستوى المحافظات الشمالية والجنوبية وفق تقييم مؤسسات حقوقية محلية، مشيداً بالتقارير الحقوقية التي كانت تصدر عن وحدته فيما يتعلق بلجنة متابعة السجون التي كان يرأسها، ومؤكداً على أن هذه التقارير يتم متابعتها على أعلى المستويات في قطاع غزة.

وعمل الكحلوت لمدة طويلة في إدارة الوحدة التي تستقبل الشكاوى والمظالم وأدارها بمهنية وشفافية عالية كما قال النحال، مشيداً بدوره في متابعة تقرير حالة العدالة النصف سنوي الذي صدر في نسخته الأولى مؤخرا.

وفي نهاية مراسم التكريم، قام د. النحال بتسليم الكحلوت درع التكريم بحضور مدراء الوزارة العامين والموظفين والموظفات.

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