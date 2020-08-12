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تعليم غرب غزة تتابع عملية دمج الطلبة ذوي الهمم

12 آب / أغسطس 2020 12:30

تعليم غرب غزة تتابع عملية دمج الطلبة ذوي الهمم
تعليم غرب غزة تتابع عملية دمج الطلبة ذوي الهمم

غزة- الرأي

واصلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، متابعتها الحثيثة والمتسمرة للإجراءات المتعلقة بعملية دمج الطلبة ذوي الهمم العالية مع أقرانهم في المدارس التابعة للمديرية من خلال قسم الارشاد والتربية الخاصة.

حيث تم تقييم عدد من طلبة الصف الأول الأساسي الجدد والذين يعانون من إعاقات السمع والبصر والنطق والحركة من أجل تسهيل عملية دمجهم في الصفوف الدراسية.

كما تم التأكيد على مدراء المدارس بضرورة توفير المسالك الملائمة للطلبة من ذوي الاعاقة الحركية لتسهيل عملية دخولهم وانصرافهم الآمن من الفصول وتوفير كل سبل الراحة لهم.

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