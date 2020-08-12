تعليم غرب غزة يستقبل لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي للوزارة

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة ، وفداً من لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي.

وضم الوفد أ.خالد الجرجاوي وأ.عمر شعت، وكان في استقبالهم مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية أ.تامر النمرة.

وتم اطلاع اللجنة على الخدمات المميزة التي تُقدمها المديرية لمتلقي الخدمة، والجهود التي تبذلها مديرية تعليم غرب غزة في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور والتسهيلات التي اتخذتها المديرية للارتقاء بجودة الخدمة التي تقدمها للجمهور، وقامت اللجنة بتعبئة استبانة رأي متلقي الخدمة وأخذ آراء المراجعين في بيئة مراكز تلقي الخدمة والموظفين من حيث الدقة والسرعة والسهولة في التعامل مع الجمهور.

إلى هذا فقد أبدى وفد لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي سروره ورضاه عن مستوى الخدمة المميز الذي وجده في مديرية تعليم غرب غزة مثمنين في الوقت ذاته جهود كافة الطواقم الإدارية والفنية في المديرية.