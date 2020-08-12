"الجوازات" تُصدر قرابة 300 وثيقة للمواطنين خلال يوليو

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني -الشق المدني 295 وثيقة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة -الشمال -الوسطى -خانيونس -رفح" وذلك خلال شهر تموز/ يوليو المُنصرم.



وأوضح تقرير صادر عن أن إدارة الجوازات أنجزت 25 وثيقة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين، بالإضافة إلى اتمام 57 معاملة تمديد جواز لأول مرة وخمس معاملات تمديد لثاني مرة.



كما أصدرت خمس معاملات صُنفت بمعاملات أُخرى، بالإضافة إلى إنجاز ست معاملات تظهير لبيانات جوازات السفر و14 معاملة تنوعت بين "صورة طبق الأصل - شهادة لمن يهمه الأمر"، في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو 183 معاملة.‎