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وزارة العمل تنظم دورة تدريبية في مبادئ ونظم الجودة الشاملة

12 آب / أغسطس 2020 01:17

وزارة العمل تنظم دورة تدريبية في مبادئ ونظم الجودة الشاملة
وزارة العمل تنظم دورة تدريبية في مبادئ ونظم الجودة الشاملة

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل الفلسطينية من خلال وحدة النوع الاجتماعي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط "تطوير الأداء المؤسسي"، دورة تدريبة بعنوان "مبادئ ونظم الجودة"، في مقر الوزارة الرئيسي في مدينة غزة.
واستهدفت الدورة التي ستعقد على مدار ثلاثة أيام، بواقع 6 ساعات تدريبة، الموظفات في الوزارة.
وقالت رئيس وحدة النوع الاجتماعي، أ.منال الحتة إن:" الدورة تهدف إلى تنمية مهارات الموظفين في مجال الجودة، ومواكبة التطور وتحقيق أهداف الوزارة والنهوض بها".
وقال مدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي في الوزارة، ومدرب الدورة م. أحمد النبريص:" إن الدورة تهدف إلى تطوير أداء الموظفين، والإطلاع على مفاهيم ومعاير الجودة".
وشرح النبريص خلال اللقاء الأول من الدورة، مفهوم الجودة وتجارب بعض الدول في الاستفادة من نظم الجودة في النهوض ببلادها، وتفادي الكوارث والأوبئة.
وتابع:" ستضم الدورة تدريبات عملية ونقاشات، من خلال إسقاط محتويات التدريب على الأنشطة اليومية للموظفات، وتقديم مقترحات لتطوير العمل".

وزارة العمل تنظم دورة تدريبية في مبادئ ونظم الجودة الشاملة 117388065_3180269612069505_5696580729323756751_o 117551631_3180269628736170_8860899609507144832_o 117621022_3180269588736174_8905343809344628204_o
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