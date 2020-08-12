وزارة العمل تنظم دورة تدريبية في مبادئ ونظم الجودة الشاملة

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل الفلسطينية من خلال وحدة النوع الاجتماعي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط "تطوير الأداء المؤسسي"، دورة تدريبة بعنوان "مبادئ ونظم الجودة"، في مقر الوزارة الرئيسي في مدينة غزة.

واستهدفت الدورة التي ستعقد على مدار ثلاثة أيام، بواقع 6 ساعات تدريبة، الموظفات في الوزارة.

وقالت رئيس وحدة النوع الاجتماعي، أ.منال الحتة إن:" الدورة تهدف إلى تنمية مهارات الموظفين في مجال الجودة، ومواكبة التطور وتحقيق أهداف الوزارة والنهوض بها".

وقال مدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي في الوزارة، ومدرب الدورة م. أحمد النبريص:" إن الدورة تهدف إلى تطوير أداء الموظفين، والإطلاع على مفاهيم ومعاير الجودة".

وشرح النبريص خلال اللقاء الأول من الدورة، مفهوم الجودة وتجارب بعض الدول في الاستفادة من نظم الجودة في النهوض ببلادها، وتفادي الكوارث والأوبئة.

وتابع:" ستضم الدورة تدريبات عملية ونقاشات، من خلال إسقاط محتويات التدريب على الأنشطة اليومية للموظفات، وتقديم مقترحات لتطوير العمل".