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الاقتصاد تنفذ 106 جولة تفتيشية على محال بيع اللحوم والمواد الغذائية

12 آب / أغسطس 2020 01:25

الاقتصاد تنفذ 106 جولة تفتيشية على محال بيع اللحوم والمواد الغذائية
الاقتصاد تنفذ 106 جولة تفتيشية على محال بيع اللحوم والمواد الغذائية

غزة- الرأي

نفذت طواقم وزارة الاقتصاد 106 جولة وزيارة تفتيشية على محال بيع اللحوم والمواد الغذائية في محافظات غزة ورفح والشمال.


وأوضحت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في بيان لها، أن الطواقم أتلفت كميات كبيرة من الأجبان والمنظفات واللحوم ومواد غذائية ومشروبات غازية، وذلك لانتهاء صلاحية بعضها وعدم مطابقة أصناف منها للمواصفات الفلسطينية، إلى جانب ظهور فساد عليها.


وحررت الطواقم خلال جولاتها أكثر من 18 عشر محضر ضبط وأتلاف لهذه البضائع التي تم التحفظ عليها، وعمل تعهدات واستدعاءات لعدد من التجار لاستكمال إجراءاتهم داخل الوزارة. 


وتأتي هذه الجولات ضمن سياسة الوزارة في متابعة الأسواق بشكل يومي والتفتيش على المطاعم والمحال، حرصا على سلامة المواطنين.

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