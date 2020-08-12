أوقاف غزة تستقبل وفداً من رابطة علماء فلسطين

غزة- الرأي

استقبل د. محمد سالم مدير أوقاف غزة، وفداً من رابطة علماء فلسطين برئاسة أ. عبدالله البطش مدير الرابطة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين والاتفاق على أعمال مشتركة.

بدوره رحب سالم بالوفد الزائر، مثمناً دور رابطة علماء فلسطين واهتمامهم بالأنشطة الدعوية والدينية المختلفة، موكداً على أهمية التعاون المشترك لتنفيذ مجموعة فعاليات بين أوقاف غزة والربطة فيها برنامج "نحو الرسوخ العلمي" و "مدارسة كتب دينية" لزيادة في ثقافة الدعاة إلى الله.

واستعرض الجانبان أثناء اللقاء أبرز الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب مدير رابطة علماء فلسطين عن تقدير لجهود مديرية أوقاف غزة في نشر دين الله وخدمة المجتمع.