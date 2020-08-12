وكالة الرأي الفلسطينية قسم التلاوة بالعمل النسائي يعقد الاجتماع السنوي لمدرسات الأحكام وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تستقبل وفداً من رابطة علماء فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ 106 جولة تفتيشية على محال بيع اللحوم والمواد الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم دورة تدريبية في مبادئ ونظم الجودة الشاملة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات ميدانية على شركات توزيع الأعلاف وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تنظم جولة رقابية على محلات بيع المبيدات وكالة الرأي الفلسطينية "الجوازات" تُصدر قرابة 300 وثيقة للمواطنين خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يستقبل لجنة تقييم أفضل مركز خدمة حكومي للوزارة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تتابع عملية دمج الطلبة ذوي الهمم
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف غزة تستقبل وفداً من رابطة علماء فلسطين

12 آب / أغسطس 2020 01:26

أوقاف غزة تستقبل وفداً من رابطة علماء فلسطين
أوقاف غزة تستقبل وفداً من رابطة علماء فلسطين

غزة- الرأي

استقبل د. محمد سالم مدير أوقاف غزة، وفداً من رابطة علماء فلسطين برئاسة أ. عبدالله البطش مدير الرابطة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين والاتفاق على أعمال مشتركة.

بدوره رحب سالم بالوفد الزائر، مثمناً دور رابطة علماء فلسطين واهتمامهم بالأنشطة الدعوية والدينية المختلفة، موكداً على أهمية التعاون المشترك لتنفيذ مجموعة فعاليات بين أوقاف غزة والربطة فيها برنامج "نحو الرسوخ العلمي" و "مدارسة كتب دينية" لزيادة في ثقافة الدعاة إلى الله.

واستعرض الجانبان أثناء اللقاء أبرز الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب مدير رابطة علماء فلسطين عن تقدير لجهود مديرية أوقاف غزة في نشر دين الله وخدمة المجتمع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تزور نقابة المعلمين في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟